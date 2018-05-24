Sosyal Medyada Çocuk Pornosu Paylaşımına Tutuklama

Samsun'da çeşitli sosyal medya hesabı üzerinden çocuk pornosu paylaşımı yaptığı iddiasıyla Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisi ile irtibatlı yaptıkları operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden çocuk pornosu paylaşımı yapıp çocukları tuzağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen V.B.'ye (40) operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi Hürriyet Mahalle'sindeki evinde gözaltına alınan V.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN