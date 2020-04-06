Sosyal medyada canlı yayınla Troya Müzesi'ni anlatıyor ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapanmasının ardından, müze içerisinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, vatandaşları müzedeki eserler hakkında bilgilendiriyor.

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapanmasının ardından, müze içerisinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, vatandaşları müzedeki eserler hakkında bilgilendiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatıldı. Çanakkale'de merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, alınan bu kararlar doğrultusunda kapanan Troya Müzesi'nde sosyal medya üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirerek, vatandaşlara müzede bulunan eserler hakkında bilgi veriyor. Gölcük, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği canlı yayında, Kadeş Antlaşması'ndan daha eski yazılı bir antlaşma olan ve Troya Müzesi'nde sergilenen Aleksandu Antlaşması hakkında bilgiler paylaştı.

'SİZLERDEN ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞ, TEPKİLER ALDIK'

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, yapılan canlı yayınlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Gölcük, "Bildiğiniz gibi bu hafta Troya Müzesi olarak ilk canlı Instagram yayınımızı yapmıştık. O yayında, bu yayınların haftada bir olacağını söylemiştik. Fakat geçtiğimiz yayın sonrası sizlerden çok iyi geri dönüş, tepkiler aldık. Yapılan işi beğendiğinizi belirttiniz. Bu bizi çok motive etti. Enerji aldık ve dedik ki; elimizin yettiğince bu işi daha sık, sürekli hale getirelim. Dolayısıyla bu haftanın ikinci canlı yayınına başlamış oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA