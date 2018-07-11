Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Uyuşturucu Satınca Polise Yakalandı

Samsun'da bir şahıs sosyal medya üzerinden evinden canlı yayın yaptığı sırada eve gelen kişiye para karşılığı uyuşturucu satınca narkotik sanal devriye ekipleri tarafından tespit edilip yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Sanal Devriye ekibi, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Köksal Ç.'nin ikametinde bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken eve gelen bir kişiye para karşılığı bonzai adlı uyuşturucuyu sattığını tespit etti. Canlı yayında, uyuşturucu satan Köksal Ç.'nin yayın yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden inceleme başlatan narkotik ekipleri, şahsın önce adresini belirledi ardından da eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 paket halinde yaklaşık 2 gram bonzai, 3 adet lyrica hap ve uyuşturucudan elde edilen 50 lira paraya el konuldu. Köksal Ç.'den uyuşturucu alırken kameraya kaydedilen E.A. ile görüntülerde madde alan şahıstan 50 lira parayı teslim alan Köksal Ç.'nin annesi Z.A. da gözaltına alındı. İfadesi alınan Z.A. adlı savcının talimatıyla serbest bırakılırken, Köksal Ç. ile kendisinden uyuşturucu alan E.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Köksal Ç. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, E.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN