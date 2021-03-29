Sosyal medyada bırakılan 'dijital ayak izlerine' dikkat

Dijital Medya Pazarlama Ajansı Başkanı Reyhan Açıkelli, "Kötü niyetli kişilerin sosyal medya deneyiminizi mahvetmesine izin vermeyin, güvende kalmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin ve sosyal mecralar üzerinden bıraktığınız dijital ayak izlerinin farkında olun" uyarısında bulundu.

Dijital Medya Pazarlama Ajansı Başkanı Reyhan Açıkelli, "Kötü niyetli kişilerin sosyal medya deneyiminizi mahvetmesine izin vermeyin, güvende kalmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin ve sosyal mecralar üzerinden bıraktığınız dijital ayak izlerinin farkında olun" uyarısında bulundu.

İnternet ve sosyal ağlar hayatın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde sosyal ağlar üzerinden hemen hemen her şeyin, en mahrem sırların dahi paylaşıldığını hatırlatan Survivor Dijital Medya Pazarlama Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, önemli uyarılarda bulundu.

"CİDDİ RİSKLERİ DE BARINDIRIYOR"

Sosyal medya ağlarında güvenliğin sağlanmasının oldukça önemli ve zor bir problem olduğuna dikkat çeken Reyhan Açıkelli, "Lokasyonlara giriş yapıyoruz, fotoğrafları paylaşıyoruz ve insanların bizimle tatile gitmiş gibi ya da evimizin içinde bizim yanımızdaymış gibi hissetmelerine izin veriyoruz. Sosyal medya mecraları, arkadaşlarınızla bağlantı kurmanın, bilgi edinmenin ve paylaşmanın, eğlenmenin yani zaman geçirmenin harika ve büyülü bir yolu olabilir. Her zaman aklınızda bulundurmanız gereken ciddi riskleri de içinde barındırır" uyarısında bulundu.

"PAROLA NE KADAR UZUNSA O KADAR GÜVENLİ"

Açıkelli, sosyal medya hesaplarını tamamen kapatmak gibi radikal çözümler yerine daha dikkatli ve farkında olunması gerektiğine vurgu yaparak sosyal mecralar üzerinden bırakılan dijital ayak izlerine dikkat çekti. Açıkelli, uyarılarını şu sözlerle sıraladı:

"Güçlü ve farklı parolalar kullanın. Her mecra için parolanızı farklılaştırın. Ne kadar uzun ve karmaşık olursa o kadar güvenli olur. Tüm sosyal ağların gizlilik ve güvenlik ayarları ile ilgili bir bölümü vardır. Ancak hesap açarken sizden bu bölümleri kontrol etmenizi ve ayarlarınızı yapmanızı zorunlu kılmazlar varsayılan olarak bırakılan ve geniş erişim ve açıklara sahip profillere sahip oluruz. En önemli adımlardan birisi tüm mecralarda gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapılandırmak olmalıdır."

"CEP TELEFONLARINIZI ŞİFRELEYİN"

Sosyal medya uygulamalarının yoğun olarak cep telefonları üzerinden kullanıldığını hatırlatan Reyhan Açıkelli, "Cep telefonlarının başkasının eline geçme ihtimaline karşı, cihazınızı şifreyle koruduğunuzdan emin olun. Sosyal medyada çok takipçi sahibi olmak, popüler olmak birçok kişinin başlıca isteği olarak karşımıza çıkıyor. Oysa en büyük dolandırıcılıklar, tacizler bu tanımadığımız kişilerle yaptığımız basit birer takipleşmeyle başlayabiliyor. Bu nedenle popüler olma isteğinize dur diyebilmeli ve arkadaşlık isteklerinde seçici olmalısınız. Kişiyi tanımıyorsanız, talebini kabul etmeyin. Sahte bir hesap olabilir" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARI DÜZENLİ OLARAK SALDIRIYA UĞRAR"

Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden birisinin de bağlantılar olduğunu vurgulayan Açıkelli, "Tıklayın hediye kazanın, hesabınıza kim bakmış görmek için tıklayın gibi mesajlar üzerinden bilgilerinize çok rahat bir şekilde erişebilirler. Bu nedenle bağlantıları dikkatli bir şekilde tıklayın. Sosyal medya hesapları düzenli olarak saldırıya uğrar. Normalde arkadaşınızın göndereceği bir şeye benzemeyen dil veya içeriklere dikkat edin. Arkadaşlarınızın hesabı ele geçirilmiş ya da sahte hesaplardan geliyor olabilir. Gerekiyorsa arkadaşlarınızı arayın ve bilgiyi teyit edin" dedi.

"PAYLAŞIM ÖNCESİ BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN"

Paylaşım içeriğine dikkat çeken Açıkelli, "Hassas kişisel bilgileri, örneğin ev adresi, mali bilgiler, telefon numarası ifşa etmeyin. Ne kadar çok gönderi paylaşırsanız, kimliğinizin çalınması o kadar kolay olur. Ayrıca güçlü gizlilik ayarları yapılandırmış olsanız bile, çevrimiçi gönderdiklerinizin hiçbir zaman gerçekten özel olmadığı ve paylaşılabileceği gerçeğini kabullenmeniz önemli. Bu nedenle, paylaşmadan önce her zaman bir kez daha düşünmelisiniz. Anti virüs yazımları ile bilgisayarınızı koruyun. Ayrıca tarayıcınızın, işletim sisteminizin ve yazılımınızın güncel tutulduğundan emin olun. Ortak bilgisayarda sosyal ağlara giriş yapıyorsanız gizli sekmeyi tercih edin ve işiniz bittiğinde oturumu kapatmayı unutmayın" diye konuştu.

Açıkelli son olarak, "Sosyal medya eğlenceli ve çoğu zaman kişisel bilgi paylaşımımızın mahremiyet üzerindeki etkilerini düşünmeden sosyal medya platformlarını kullanmaya başlamak kolay. Paylaştıklarınıza ne olabileceğini düşünmek ve kişisel bilgilerinizden sorumlu olmak önemli. Atabileceğimiz mantıklı adımlara rağmen, internetin sonuna kadar açık olduğunu ve gerçekten "çevrimiçi gizlilik" diye bir şeyin olmadığını her zaman hatırlamalıyız ve yapacağımız paylaşımları buna göre yapmalıyız" uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı