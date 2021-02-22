Sosyal medyada bir kadını öldürmekle tehdit eden kişiye dava
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Sosyal medyada bir kadını öldürmekle tehdit eden kişiye dava

22.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:53
Sosyal medyada bir kadını öldürmekle tehdit eden kişiye dava

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Samir Balakıshıyev hakkında "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Samir Balakıshıyev hakkında "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Samir Balakısıyev'ın 13 Şubat'ta Tiktok isimli sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı canlı yayında mağdur Hacer K'ya yönelik "... Onu bulup kafasını kesmezsem adam değilim", "Sonu Özgecan gibi olacak" ve "Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip göle atacağım" şeklinde tehdit ifadeleri kullandığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın soruşturma aşamasında alınan savunmasında, "TikTok üzerinden yaptığı bir yayın sırasında hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K'ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri kullandığını" söylediği aktarıldı.

Balakıshıyev'in videoda gösterdiği kılıcı ise daha önce bazı tarih dizilerinde figüranlık yaptığı için satın aldığını savunarak, Hacer K. ile birbirlerinden karşılıklı olarak özür dilediklerini ifade etti.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre Balakıshıyev'in üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, sanığın "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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