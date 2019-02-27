Sosyal Medyada Bir İlk

Sivas'ta bir veteriner hekim, kliniğine gelen kedilerin fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden kedi güzellik yarışması düzenliyor.

Pulur Mahallesinde kendi özel kliniğinde 10 yıldır veterinerlik yapan İbrahim Özmen, bir ilke imza atarak sosyal medya üzerinden kedi güzellik yarışması başlattı. 'Sivas'ın İncisi seçiliyor' sloganıyla düzenlenen yarışmada Özmen, kliğine tedavi için getirilen kedilerin fotoğraflarını çekiyor. Boy ve kiloları kontrol edilen kedilerin fotoğrafları sosyal medyaya yüklüyor. Sosyal medya takipçileri fotoğraflara bakarak oy kullanıyor.

Yarışma hakkında bilgi veren Veteriner Hekim İbrahim Özmen, "Mesleğimizin 10'uncu yılı olması vesilesiyle daha önce Sivas'ta yapılmamış olan güzellik yarışması yapmak istedik. Yarışmanın ismini güzellik yarışması olarak lanse etmek istemedik. Çünkü hem bu göreceli bir kavram olduğu için hem de dereceye giremeyen diğer kedilerin sahiplerini üzmemek istedik, 'Sivas'ın İncisini seçiyoruz' sloganıyla yola çıktık. Burada inciyi kullanmamızın bir sebebi incinin oluşumu aslında enteresan, istiridyenin içerisine giren bir parazitin etrafının sedefle kaplanmasıyla oluşuyor. Parazitel hastalıklar veterinerlik hekimde en çok karşılaşılan hastalıklardan biri bu yarışmayı yaparken parazitel hastalıklara dikkat çekmek istedik" dedi.

Birinci olan kediye 1 yıl ücretsiz mama

Yarışma için iki süreyle fotoğraf çekileceğini ifade eden Özmen, "Kendi kurduğumuz platformda kedilerimiz burada fotoğraflarını çektirecekler. İki ay sonunda 15 günlük sosyal medya üzerinde oylama süreci olacak. Onun sonucunda da en çok oy alan 10 kedimizi özel bir organizasyonla jüri önünde ilk 5'i belirleyeceğiz. Bu yarışmaya sadece kliniğimizden hizmet alan kedi sahipleri değil Sivas'ta olan tüm kedi sahipleri başvurabilirler. Belli bir ırka göre yarışma değil, bütün ırklar başvurabilir. Katılacaklar kedileri süsleyip getirebilirler. Sadece tek şartımız şartlar eşit olsun diye platformda fotoğraflarının çekilmesi herhangi bir montaj uygulanmaması. diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA