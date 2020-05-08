Sosyal medyada bir araya gelip, her gün uçurtma uçuruyorlar
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Sosyal medyada bir araya gelip, her gün uçurtma uçuruyorlar

Sosyal medyada bir araya gelip, her gün uçurtma uçuruyorlar
08.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:38

MARDİN'de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar, 'Hayat dama sığar' sloganıyla sosyal medyada bir araya gelip her gün belirli saatlerde uçurtma uçuruyor.

MARDİN'de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar, 'Hayat dama sığar' sloganıyla sosyal medyada bir araya gelip her gün belirli saatlerde uçurtma uçuruyor. Dışarı çıkmaları yasak olan çocuklar ve gençler, aileleriyle birlikte evlerinin damında uçurtma uçurarak keyifli vakit geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları ilan ettiği sokağa çıkma kısıtlaması ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için devam eden kısıtlama ile evden çıkamayan Mardinliler sosyal medya üzerinden bir araya gelerek 'Hayat dama sığar' etkinliğiyle günün belirli saatlerinde evlerinin damlarından uçurtma uçuruyor. UNESCO Geçici Kültürel Mirası Koruma Listesi'nde yer alan sit alanında yer alan tarihi evlerde yaşayanlar, her gün yüzlerce uçurtmayı Mardin semalarına salıyor. Mardinliler, can sıkıntısının en güzel ilacının uçurtma uçurmak olduğunu söyledi.

'STRESE İYİ GELİYOR'Uyarıları dikkate alarak evde geçirdikleri süre içerisinde can sıkıntılarını uçurtma uçurarak giderdiklerini anlatan Abduselam Demir, "Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmanın yolu moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmaktan geçiyor. Yüzyıllardır Mardin'de küçüğünden büyüğüne herkes uçurtma uçuruyor. Bizler de iki aydan beri hemen her gün damlara çıkıp uçurtmalarımızı uçuruyoruz. Hem bu geleneği devam ettiriyoruz hem de can sıkıntımızı gideriyoruz. Çünkü stresin, yorgunluğun, can sıkıntısının Mardin'deki ilacı uçurtma uçurtmaktır" dedi.   'SURİYE'DEN BİLE GÖRÜNEBİLİR'Uçurtmasına bağladığı beş kilometrelik iple Suriye'den bile uçurtmasının görünmesini sağladığını belirten Yasin Saraç, bu zor günleri gökyüzünü renklendirerek geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Uçurtmasının rüzgara karşı dayanıklı olması için özel kumaştan yaptırdığını belirten Saraç, "Can sıkıntısını yenmek ve hayatın eve ve dama sığdığını göstermek için uçurtmalarımızı uçuruyoruz. Biz de buranın en büyük uçurtmasını yaptık. İnsanlara moral vermek, evde de bir şeyler yapabileceklerini göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu uçurtmanın özelliği Suriye'den bile görünür olması. Beş kilometre özel ipi ve fosforlu olması sayesinde 30 kilometreden bile görünür" diye konuştu.SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ORGANİZE OLDULARCan sıkıntısını gidermenin en güzel yolunun uçurtmak olduğunu söyleyen Muzaffer Emir Muratoğlu da sosyal medya üzerinden organize olarak bu etkinliği başlattıkların ifade ederek, "Mardin simalarını her mevsim yüzyıllardan beri uçurtmalar şenlendiriyor. Bizler de bu yasak günlerinde bunu daha da görünür hale getirmek istedik. Arkadaşlarla organize olarak böyle bir etkinlik yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi gökyüzünde bine yakın uçurtma var" ifadelerini kullandı.

7'den 70'e her yaşta vatandaşın katıldığı etkinlikte gökyüzü uçurtmalarla dolarken, renkli görüntüler oluştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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