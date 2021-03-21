Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

21.03.2021 08:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:12

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada tartıştığı genç ve yanındaki arkadaşlarına kurşun yağdıran bir kişi kayıplara karıştı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada tartıştığı genç ve yanındaki arkadaşlarına kurşun yağdıran bir kişi kayıplara karıştı. Meydana gelen olayda biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 06.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi 3156 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet D. ile Ayhan Ege O. (19), daha önce sosyal medya üzerinden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Bu sabah ise arkadaşlarıyla fırına giden Ayhan Ege O. ile Ahmet D. yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Ahmet D., silahıyla Ayhan Ege O. ile arkadaşları Gökhan Başar Ç. (19) ve Üveys Y.'ye (18) ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ayhan Ege O. ve Gökhan Başar Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Üveys Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevre güvenliği sağlarken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Öte yandan yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan gençlerden Üveys Y.'nin karın ve bacak kısmından 3 mermi ile yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Binnur Kaya Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 08:12:53. #1.14#
title