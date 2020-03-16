Sosyal medyada asılsız 'koronavirüs' paylaşımı yapan 19 kişi gözaltına alındı İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif 'koronavirüs' paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden 19'unun gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif 'koronavirüs' paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden 19'unun gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koranavirüs (COVID-19) hastalığı ile ilgili olarak, 'virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı' yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA