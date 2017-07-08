Sosyal Medyada '15 Temmuz'da Bende Nöbetteyim' Paylaşımı Rekora Gidiyor

Kütahya ve ilçelerinde 15 Temmuz yaklaşırken sosyal medyada kullanıcılarının '15 Temmuz'da bende nöbetteyim' paylaşımı rekora gidiyor.



15 temmuz hain darbe girişimine tepki göstermek isteyen Kütahya'lı vatandaşlar sosyal medyada son 2 gündür yaptıkları paylaşımlarla büyük ses getirdi. Kütahya ve ilçelerinde yaşayan 10 binlerce vatandaş '15 Temmuz'da Bende Nöbetteyim' paylaşımlarıyla hain darbe girişimine tepki gösterdiler. Sosyal medyadaki bu kapmanya ya Kütahya ilçe belediye başkanları ve İlçe parti başkanları destek vermeye devam ediyor.



Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Simav AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner, sosyal medyadaki bu kampanya ya paylaştıkları resimlerinin üzerine '15 Temmuz'da bende nöbetteyim' yazılı paylaşımla destek verdi. Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ise 3 gündür ilçedeki her esnafı dolaşarak Türk Bayrağı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini ve Altıntaş Belediyesi logolu tabak dağıtımına devam ediyor. (YD-EFE) - KÜTAHYA