Sosyal Medya Üzerinden Uyuşturucu Ticaretine 4 Tutuklama

Çorum'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Kent merkezinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen soruşturmada Erdi B, Serkan S, Sezgin Y, Tuncay A. ve Hakan T'nin, kent merkezindeki bir evde sentetik uyuşturucu hazırladıkları belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce evde yapılan aramada 37 fişek satışa hazır sentetik uyuşturucu ile 40 gram hammadde ele geçirilirken uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 550 liraya el konuldu.

Şüphelilerin, dinlemeye takılmamak için telefonla konuşmadıkları, sadece sosyal medya platformları üzerinden alıcılarla irtibata geçerek satış yaptıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erdi B, Serkan S, Sezgin Y. ve Tuncay A. mahkemece tutuklandı, Hakan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.