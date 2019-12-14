Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan kardeşler tutuklandı
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Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan kardeşler tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu hap satışı yapan iki kardeş Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

14.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:42
Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satan kardeşler tutuklandı

'nın ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu hap satışı yapan iki kardeş Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de M.S. (20) ve F. S'nin (16) sosyal medya üzerinden müşteri bularak uyuşturucu ecstasy haplarını sattıkları ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler iki kardeşin Değirmenci Mahallesinde bulunan evlerine yaptıkları baskın sonrası her iki kardeş bir miktar uyuşturucu hap ile yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeş de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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