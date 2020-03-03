Sosyal medya üzerinden topladıkları yardımlarla İdlibli çocukların ayaklarını ısıttılar

03.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:14

Dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini daha fazla kişiye duyurmak için multimedya içerikleri hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, sosyal medya üzerinden düzenledikleri yardım kampanyasıyla alınan çizme ve çorapları İdlib'deki kamplarda dağıttı.

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı çadır kamplarda zor şartlar altında yaşamını sürdüren siviller, ağırlaşan kış koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Human Movie Team gönüllüleri, Anadolu Ajansının İdlib'deki insani dramı yansıtan fotoğraflarından etkilenip sosyal medya üzerinden çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımla alınan 3 bin 600 çizme ve çorap, İdlib'e bağlı Akrabat bölgesindeki çadır kamplarda dağıtıldı.

Human Movie Team gönüllülerinden Merve Verim, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının 2011 yılından beri sürdüğünü hatırlatarak özellikle Aralık 2019'dan sonra artan bombardımanlar sebebiyle sivillerin güvenli bölgelere göç etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

AA'nın İdlib'den yayımladığı bazı fotoğraflardan çok etkilendiklerini kaydeden Verim, sözlerine şöyle devam etti:

"Human Movie Team gönüllü ekibi olarak fotoğrafları görünce ne yapabiliriz diye düşündük ve bir kampanya başlatmaya karar verdik. 'Onlar Üşürken Biz Isınamıyoruz' sloganıyla bir kampanya başlattık ve bu kapsamda toplanan yardımlarla alınan 3 bin 600 çizme ve çorabı çadır bölgelerine ulaştırdık."

Bölgede göçün artarak devam ettiğinin belirten Verim, "Burada gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Bütün vicdan sahiplerini bir şeyler yapmaya, ellerinden ne geliyorsa destek olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA