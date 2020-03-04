Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına soruşturma

04.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:45

Siirt'te sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve etkisiz hale getirilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen faaliyetler kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yürüttüğü tespit edilen Eruh ilçesinde 3, Kurtalan ilçesinde 2 olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA