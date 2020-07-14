Sosyal medya üzerinden "Kırşehir kitap okuyor" kampanyası başlatıldı Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden "Kırşehir kitap okuyor" kampanyası başlatıldı.

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden "Kırşehir kitap okuyor" kampanyası başlatıldı.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanyaya farklı kesimlerden destek geldiğini belirtti.

Öğrenmenin ve kişisel gelişimin yaşının olmadığını, insanların sürekli kendilerini geliştirmesi için okumaları gerektiğini belirten Kayaoğlu, çevresinde okumayı sevenlerle bir kampanya başlattıklarını ifade etti.

Kitap okumayı çok sevdiği için kampanyaya öncülük ettiğini vurgulayan Kayaoğlu, kitap okumayı seven herkesi destek vermeye çağırdı.

Sosyal medya hesabından kampanya ile ilgili duyuru yaptığını anlatan Kayaoğlu, bu paylaşımı beğenen her 50. kişiye bir roman hediye etmeyi planladığını aktardı.

Kaynak: AA