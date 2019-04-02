Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da sosyal medya üzerinden kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen şahıs buluşma yerinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı ve mahmece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç.(29) adlı şahsın sosyal medya üzerinden bayanlara mesaj atıp arkadaşlık istediğinde bulunduğu, kabul etmeyen ya da engelleyen kadınların hesaplarındaki profil fotoğraflarını alıp çıplak kadın fotoğraflarına fotomontaj yaparak hesap açmakla tehdit ettiği ve buluşma teklifinde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayın mağduru G.S.(31) adlı kadının şikayetçi olması üzerine kadın ile hastane önünde buluşmaya gelen E.Ç., siber polisinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ç. mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA