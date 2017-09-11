Sosyal Medya Üzerinden İmece Usulü Düğün Yaptılar

Denizli'de 3 yıl önce tanışıp evlenmek isteyen Savaş-Meryem Yayman çiftinin düğünleri sosyal medyada kurulan arkadaşlık grubu sayesinde imece usulü yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Savaş Yayman, üç yıl önce tanıştığı Meryem Şener ile evlenmek istedi.



Annesi vefat eden ve babasıyla da görüşmeyen Yayman, sosyal medyada üyesi olduğu Denizli Trafik ve Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz?" paylaşımında bulundu.



Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan grup üyeleri, çiftin tüm düğün organizasyonunu üstlendi.



İmece usulü organize edilen düğünle dünya evine giren Yayman çiftine destek olmak için kente gelen grup üyeleri, 200 araçlık konvoy ile Denizli'yi dolaştı.



Gruba üye 135 bin kişi de çiftin mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.



Damat Savaş Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünün renkli ve güzel olduğunu dile getirdi.



Yaklaşık bin kişi ile düğün yaptıklarını dile getiren Yayman, şöyle konuştu:



"Grupta böyle bir paylaşımda bulundum. Daha sonra grup üyesi arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Konvoy oluşturduk kenti gezdik. Oyunlar oynadık. Mehter takımı ile yürüyüş yaptık. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum."



Gelin Meryem Şener de unutamayacağı bir günü yaşadıklarını anlattı.



Denizli Trafik ve Yaşam Grubu kurucusu Osman Başpınar, gelin arabası, mehter bölüğü, konvoydaki araçlar için ay yıldızlı yazma, gelin arabası süslemesi gibi hizmetlerin tamamının grup üyelerince karşılandığını belirtti.



Başpınar, "Düğünde bin kişi, 200 araçlık konvoyla Üçler sürücü pisti bölgesinde toplandıktan sonra mehter eşliğinde Hallaçlar Parkı'na gittik. Buradaki kısa süreli eğlencede grup üyeleri Meryem ve Savaş çiftinin mutluluklarını paylaştık." diye konuştu.