SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPAN 39 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SOSYAL medya platformu Twitch üzerinden açtıkları canlı yayınlarla çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, 2 kişi emniyetten,3 kişide koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık Salı günü sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı. Hareket geçen siber polisi şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanan 39 şüpheliden 33 emniyet müdürlüğünden, 6'sının da çocuk şubeden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi emniyetten,3 kişi de koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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