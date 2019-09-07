07.09.2019 15:15

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası...Adliyeye sevk edilen baba: "Oğlumu bari çekmeyin o genç"

Tarım aletlerini satma bahanesiyle bir kişiyi 20 bin TL dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'da sosyal medya üzerinden satışa çıkardıkları tarım aletlerini satma bahanesiyle bir kişiyi 20 bin TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba, "Oğlumu bari çekmeyin o genç" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden satışa çıkarılan tarım aletlerinin ilan sahiplerine kaparo kaptıran kişilerin başvurusu üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Antalya'da R.M'den 50 bin TL'lik tarım aletleri satma vaadiyle 20 bin TL kapora dolandırıcılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerden K.B ve B.B Konya'da, kadın Ü.G Antalya'da yakalandı. Şüphelilerin başka illerde de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba K.B, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, 'Oğlumu bari çekmeyin o daha genç' diye seslendi.

Kaynak: İHA