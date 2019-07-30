Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık

Muğla'nın Fethiye ilçesi ve farklı illerdeki 100'ün üzerinde kişilere sosyal medyaya koyduğu köpekleri satma bahanesiyle 800 ila 2 bin lira arasında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İddialara göre; Sosyal medya üzerinden satılık köpek fotoğrafları koyarak farklı ilçedeki ve farklı illerdeki 100'ün üzerinde kişiden 800 ila 2 bin lira arasında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüphelinin ilçede olduğu belirlendi.

Ekiplerin yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, Müslüm Y. ile oğlu Çağrı Y. ve Kerem Ü. Tuzla Mahallesindeki bir evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı Y. tutuklanarak Eşen T Tipi ceza evine gönderilirken, Müslüm Y. adli kontrolle serbest bırakılırken Kerem Ü. salıverildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA