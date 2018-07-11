Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınla Uyuşturucu Satışına Tutuklama

SAMSUN'da narkotik sanal devriye polisi, sosyal medya hesabından canlı yayın üzerinden uyuşturucu alışverişi yapan Köksal Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotik Sanal Devriye ekipleri, Köksal Ç.'nin sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla uyuşturucu satışı gerçekleştirdiğini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüphelinin İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan evine operasyon gerçekleştiren polis, yaptığı aramada 2 paket halinde yaklaşık 2 gram bonzai, 3 uyuşturucu niteliği bulunan hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 TL paraya ele geçirdi. Köksal Ç. ve annesi Z.A. gözaltına aldı. Anne ifadesinin ardından serbest bırakılırken Köksal Ç. bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Samsun