Sosyal medya üzerinden 51 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Mersin ve Adana'da yaşayan 51 kişiyi oto yedek parça satışı için sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden dolandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin ve Adana'da yaşayan 51 kişiyi oto yedek parça satışı için sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden dolandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli

ilçesinde meydana gelen bir dolandırıcılık vakasından yola çıkarak internet üzerinden vatandaşları aldatarak para kazanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlıların sosyal medya uygulaması üzerinden yabancı uyruklu kişiler adına hesap açtıklarını ve bu hesaplar üzerinden oto yedek parça siparişi veren kişilerin ödeme yapmasından ardından işlemlerinin iptal edilerek dolandırıldığını tespit etti. Bu yöntemle Adana ve Mersin'deki 51 kişiyi dolandırdığı saptanan şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 banka kartı, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci