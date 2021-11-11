Sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandırıcılığa 15 gözaltı - Haberler
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Sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandırıcılığa 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandırıcılığa 15 gözaltı

MERSİN'de, kripto parayla yüksek kazanç elde etme ve iş bulma vaadiyle vatandaşları sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandıran 15 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

MERSİN'de, kripto parayla yüksek kazanç elde etme ve iş bulma vaadiyle vatandaşları sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandıran 15 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 8 aylık takip sonucu 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları kripto parayla yüksek kazanç elde etme ve iş bulma vaadiyle dolandıran 15 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede toplam 3 milyon TL tutarında dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandırıcılığa 15 gözaltı

Sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandırıcılığa 15 gözaltı

Sosyal medya üzerinden 3 milyon TL dolandırıcılığa 15 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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