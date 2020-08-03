Sosyal medya uğruna ölümüne çekim
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Sosyal medya uğruna ölümüne çekim

Sosyal medya uğruna ölümüne çekim Süratle giden aracın ön kaputunda böyle seyahat etti Arkadaşı da o anları camdan sarkarak kayda aldı Akşam geldiği alana tozu dumana katıp drift yaptı İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi sosyal medyaya video çekmek için süratle giden aracın ön kaputunda...

03.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:43

Sosyal medya uğruna ölümüne çekim

Süratle giden aracın ön kaputunda böyle seyahat etti

Arkadaşı da o anları camdan sarkarak kayda aldı

Akşam geldiği alana tozu dumana katıp drift yaptı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi sosyal medyaya video çekmek için süratle giden aracın ön kaputunda seyahat ederek adeta ölüme meydan okudu. Bir başka sürücü ise akşam saatlerinde geldiği direksiyon eğitim alanında drift yapıp tozu dumana kattı.

İstanbul'da yaşanılan olayların ilki Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir kişinin süratle giden aracın ön kaputunda seyahat ettiği görüldü. Adeta ölüme meydan okuyan kişiyi arkadaşı da aracın camından sarkarak kameraya çektiği görüldü. Gençlerin sosyal medyada paylaşmak için ölüme meydan okurcasına yaptıkları hareket büyük tepki çekti.

Bir başka olayda ise Zeytinburnu'nda İSPARK'a ait olan direksiyon eğitimi alanın da yaşandı. Akşam saatlerinde alana gelen bir sürücü kullandığı otomobil ile dakikalarca drift yaptı. Toza dumana katan gence şikayet üzerine olay yerine gelen bekçiler müdahale etti. Bekçilerin uyarısı ile sürücünün alandan uzaklaştığı görüldü.

Sosyal medya uğruna ölümüne çekim

Kaynak: İHA

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