Sosyal medya tuzağına 3 tutuklama

MERSİN'de birlikte hareket ettikleri kadının sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurduğu kişiyi buluşma noktasında ağzını koli bandıyla bantladıktan sonra üzerindeki parayı gasbedip, elini ve ayaklarını bağlayarak ormanlık alana bırakan 3 erkek yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Jandarma Dedektifleri' olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 kişinin, kendileriyle birlikte hareket eden kadın şüpheliye sosyal medya üzerinden erkeklerle arkadaşlık kurdurduğunu, bir müddet sonra randevu vererek erkekleri tuzağa düşürdüğünü, buluşmaya gelenlerin de para ve değerli eşyalarını gasbettiklerini belirledi.

AĞZINI KOLİ BANDIYLA BANTLAMIŞLARMerkez Yenişehir ilçesinde bir kişiyi aynı yöntemle randevu yerine çağıran maskeli 3 erkek şüphelinin, bu kişiyi bıçakla tehdit ettikleri, ağzını koli bandıyla bantlayıp el ve ayaklarını bağladıktan sonra üzerinde bulunan 6 bin TL para ve değerli eşyalarını gasbettikten sonra ormanlık alana terk ettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla nitelikli yağma suçunu işleyen 1'i kadın, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise Yenişehir ilçesinde gasp edilen 1 yüzük, 1 cep telefonu ve 6 bin TL nakit para ele geçirildi. Para ve değerli eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Jandarmada sorgulanan şüpheliler, alınan ifadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden kadın adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN