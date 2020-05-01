Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste

Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste
01.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:40

Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste Kanun teklifinde 'sosyal medyada kimlik numarası şartı' MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi MHP Milletvekili Halil Öztürk;

Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste

Kanun teklifinde 'sosyal medyada kimlik numarası şartı'

MHP sosyal medyadaki sahte hesaplar için kanun teklifi verdi

MHP Milletvekili Halil Öztürk;"Her kesimin sosyal medya hesabı açabilmesi için kimlik numarası vermesini öngörüyoruz"

"FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının önüne geçilecek"

KIRIKKALE - Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün meclise sunduğu teklif ile sosyal medya hesaplarının kimlik numaraları ile açılabilmesi öngörülüyor. Böylece hem sosyal medyadaki sahte hesapların önüne geçilecek hem de kişisel veriler korunacak.

Son dönemlerde kullanımı artan sosyal medya, iyiye kullanımının yanında dolandırıcılık, tehdit ya da terör faaliyetleri gibi suçlarda da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sosyal medya üzerinde işlenen suçların çoğu sahte hesaplarla yapıldığı için de bunların sorumlularının belirlenmesi zaman alıyor. Ayrıca, gençler arasında kullanımı artan uygulamaların ülkemizde bir temsilcilikleri bulunmadığı için çeşitli mağduriyetler de yaşanabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi de, internet ortamında yayınların düzeltilmesi ve burada işlenen suçlarla mücadele edebilmek adına meclise kanun teklifi götürdü. Meclise sunulan teklife göre, sosyal medya hesaplarına kimlik numarası ile sahip olunabilecek ve böylece sahte hesapların da önüne geçilecek. Ayrıca, yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarının da Türkiye'de temsilciliklerinin açılması, buna uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına da ciddi idari yaptırımların getirilmesi öngörülüyor.

"5 milyon lira idari para cezası ödemelerini öngörüyoruz"

Meclis Başkanlığına kanun teklifini sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk, sahte hesaplar yüzünden internet kullanıcılarının mağduriyet yaşadığını belirtti. Teklifin kabul edildiğinde kişisel verilerin de korunmasının sağlanacağını aktaran Öztürk, "Bu teklifin kanunlaşması halinde Türkiye'deki sosyal medya ağ sağlayıcıları bir temsilcilik açmak zorunda ve mecburiyetinde kalacaklar. Açmak istemezlerse onlara bir süre verilecek. O sürenin sonunda internet trafiği bantı zayıflatılacak. Hala ısrarcı olurlarsa bu sürecin sonunda bunun kapatılmasını biz öngörüyoruz. Yine bununla beraber sosyal medya ağ sağlayıcılarına kendi hükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 150 bin lira ile 5 milyon lira arasında idari para cezası ödemelerini ön görüyoruz" dedi.

"FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının önüne geçilecek"

Milletvekili Öztürk, "Bununla birlikte her kesimin sosyal medya hesabı açabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vermelerini, T.C. kimlik numarası vererek sosyal medya hesabı açmasını, Kişisel Veriler Koruma Kanunu kapsamında korunmasını ve Türkiye'de saklanmasını öngörüyoruz. Bu şekilde sahte dediğimiz fake hesapların tamamı kapatılacak. Bundan sonra halkta korku, panik, öfke, kin ve düşmanlık oluşturacak sosyal medya hesapları, özellikler terör unsurları, terör örgütü yandaşları FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının halkı yanlış yere yönlendirmelerinin önüne geçecek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haber
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haber
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haber
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Haber
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haber
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Haber
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Hande Yener Bülent Ersoy
Spor Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sosyal medya terörünün önüne geçilecek kanun teklifi mecliste - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 19:11:29. #1.15#
title