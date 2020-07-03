Sosyal medya tamamen kapatılacak mı?
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Sosyal medya tamamen kapatılacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyanın tamamen kapatılacağı yönündeki ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Peki, sosyal medya tamamen kapatılacak mı?

Sosyal medya tamamen kapatılacak mı?
03.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:45

Uzun süredir tartışılan ve son günlerde ülke gündemi haline gelen sosyal medyanın kapatılması konusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, sosyal medya tamamen kapatılacak mı?

SOSYAL MEDYA TAMAMEN KAPATILACAK MI?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyanın tamamen kapatılacağı yönündeki ifadelere ilişkin, "Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır" değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya araçlarının hayatın vazgeçilmez iletişim ve bilgi kaynakları arasına girdiğini dile getiren Çelik, bunların etki alanları itibarıyla hem devletlerin hem istihbarat teşkilatlarının hem de şirketlerin gündeminde olduğunu ifade etti.

Hava, kara, deniz ve uzayda olduğu gibi devletlerin siber egemenliğinin de hayata geçmesinin herkesin gündeminde yer aldığını anlatan Çelik, siber dünyanın, yaşanılan gerçekliğin bir parçası olduğunu ancak zaman zaman da bu gerçekliği manipüle eden, yönlendirmeye çalışan kötü niyetli girişimlerin de odak noktası haline geldiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de yakın zaman içerisinde sosyal medya üzerinden kişilere dönük saldırıların söz konusu olduğunu hatırlatan Çelik, "Çirkin saldırılar bir kere daha gösterdi ki bu alan aslında bütün aileleri, çocukları, ebeveynleri tehdit eden bir alan. Dolayısıyla bütün bunlara karşı vatandaşımızı da koruyacak şekilde kapsamlı bir çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili çalışma, Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, yakın zamanda Meclis'e gelecek. Meclis'e gelmesi ile birlikte buradaki siber egemenlik alanının Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi vatandaşlarını korumak için yapacağı hukuki düzenleme ile de tanışmış olacağız." dedi.

Çelik, Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerin bu konuda çalışmalarını yaptığını, bazılarının da çalışmalarını sürdürdüğünü anımsattı.

Sosyal medyanın hayır için kurulmadığını, buradan menfaat ve para elde edildiğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Kendi topraklarımızda, kendi siber egemenlik alanımızda gerçekleşen bu faaliyetten birileri gelir elde ediyorsa bunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dönük olarak bir vergi sonucu olması gerekir.

Buradaki özgürlüğü korumak ile buradaki masum olmayan girişimlere karşı bir dijital kalkan oluşturmak arasındaki bu dengeyi bir hukuki düzenleme ile ortaya koymak gerekiyor. Özgürlüğü savunmasız, hiçbir şekilde bu örgütlü gruplar karşısında tek başına bırakamayız."

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