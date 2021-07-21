Sosyal medya platformlarında yapılan 'uçak düştü' haberi asılsız çıktı
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Sosyal medya platformlarında yapılan 'uçak düştü' haberi asılsız çıktı

Sosyal medya platformlarında yapılan 'uçak düştü' haberi asılsız çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de sosyal medya platformlarında yapılan 'uçak düştü' haberi asılsız çıktı.

Kayseri'de sosyal medya platformlarında yapılan 'uçak düştü' haberi asılsız çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformlarında Tomarza ve Develi ilçeleri arasına uçak düştüğü şeklinde haber servis edildi. Yapılan haber asılsız çıkarken, uçağın Sivas'tan kalkan MTA'ya ait alçak irtifadan uçan uçak olduğu öğrenildi.

Ayrıca, ön çağrı biriminin uçağın pilotu ile görüştüğü, olumsuz bir durumun olmadığı bildirilirken, alçak irtifadan uçan uçağı gören bir vatandaşın uçak gözden kaybolduktan sonra 'uçak düştü' ihbarı yaptığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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