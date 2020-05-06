Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri
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Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri

Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri
06.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:27

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), pandemi döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), pandemi döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı. 

Dünyada küresel pandemi ilan edilmesine neden olan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs salgınında bireylerin sosyal medya kullanımı artış gösterdi. Haberden eğlenceye, görüntülü sohbetten eğitime geniş bir kullanım alanının oluştuğu sosyal medyada, platformlar da kullanıcılar için birtakım yenilikler getirdi. Anadolu Üniversitesi SODİGEM, pandemi döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

INSTAGRAM'DAN 5 YENİ ÖZELLİKAnadolu Üniversitesi SOGİDEM'in yaptığı araştırmaya göre Instagram, Türkiye kullanıcılarına pandemi sürecinde 5 yeni özellik sundu. Instagram ilk olarak birçok ülkede kullanılabilen Instagram müzik etiketini Türkiye'deki kullanıcılara açtı. Türkiye'deki Instagram kullanıcıları, yeni müzik etiketi ile hikayelerine artık fon müziği ekleyebiliyor. Instagram, müzik etiketinden sadece günler sonra Challenge yani "Meydan Okuma Özelliğini" getirdi. Hikayelerde 'challange' etiketi kullanılarak Instagram'da kişiler diğer kullanıcılar ile 'challange' yapabilecek. Facebook tarafından hayata geçirilen anı hesabı uygulaması için Instagram'da da çalışmalar sürüyor. Uygulama, hayatını kaybeden kullanıcılarının profillerini anı hesabına dönüştürmek için kolları sıvadı. Instagram son olarak canlı yayınlarda belirli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapabilme imkanı sunan yeni özelliği test ederken koronavirüs günlerinde kullanıcılarında farkındalık oluşturmak için hikayelerde kullanılabilecek 'Teşekkür Saati' ve 'Evde Kal' etiketlerini de kullanıma sundu.FACEBOOK GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYA YÖNELDİFacebook, Türkiye'de ve dünyada 'Evde Kal' çağrılarının yoğun olduğu bu günlerde kullanımı artan görüntülü grup sohbetleri için Messenger Rooms'u kullanıma sundu. Yeni özellikle Messenger ya da Facebook üzerinden oluşturulan odalarda zaman sınırlaması olmadan sohbet edilebilecek. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerine katılmak için bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmak gerekmiyor. Facebook ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Facebook Live'da var olan "konukla yayın yapma" özelliğini kaldırmıştı. Koronavirüs ile sosyal medyada sıklaşan canlı yayın yapma trendi sonrası Facebook kararını değiştirerek bu özelliği tekrar kullanıma sunacağını duyurdu. Son olarak Instagram ile birlikte Facebook'ta da hikayelere müzik ekleyebilme özelliği aktif hale getirildi. Facebook hikayelerinde bir fotoğraf veya video paylaşıldığında, hikaye görüntülenirken çalacak bir şarkı eklenebiliyor. Instagram'da olduğu gibi seçili şarkılar için şarkı sözü ekleme seçeneğini de görebiliyor.TWİTTER'DAN BİLGİYE ERİŞİM KOLAYLIĞITwitter, Covid-19 ile ilgilenen araştırmacıların koronavirüs hakkındaki tweetlere daha kolay erişmesini sağlayacak Koronavirüs Kontrol Paneli özelliğini duyurdu. Buna göre koronavirüs hakkında atılan günlük 10 milyona yakın tweeti incelemeleri için araştırmacılara ve geliştiricilere bir kontrol paneli sunacak. Twitter'ın koronavirüs döneminde doğru bilginin kaynağına ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık çalışanlarının hesaplarının doğrulanmasına da öncelik verdi. Buna göre yetkili bir sağlık kuruluşu veya kuruluşla ilişkilendirilmiş bir e-posta adresi olan sağlıkçıların hesapları için Mavi Tik uygulanacağı yani doğrulamaya öncelik verileceği duyuruldu.WHATSAPP YALAN HABERE KARŞI ÖNLEM ALDIKoronavirüs günlerinde görüntülü görüşme imkanlarının zirve yapmasıyla Whatsapp da harekete geçti. Daha önce en fazla 4 kişi ile yapılabilen görüntülü görüşmelerin kişi sınırı yeni güncellemeyle 8 kişiye yükseltildi. Ayrıca koronavirüs hakkında yalan ve provokatif haberlerin yayıldığı başlıca sosyal medya ortamlarından olan Whatsapp, bu duruma karşı önlem aldı. Buna göre artık kullanıcılar bir mesajı sadece 1 kişiye 'iletildi' özelliğini kullanarak gönderebilecek. TİKTOK'TAN BAĞIŞ BUTONUTikTok, koronavirüs döneminde kullanıcıların hayır kurumlarına bağış yapmasını kolaylaştıracak bir özelliğini duyurdu. Videolarda ve canlı yayınlarda kullanabilecekleri yeni bir 'Bağış Yap' butonunun tanıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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