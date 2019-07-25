Sosyal medya paylaşımlarına bisiklet ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Niğde, Ankara ve İstanbul gezisine katılarak, etkinlikleri sosyal medyadan paylaşıp en çok beğeni alan lise öğrencileri bisikletle ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve mesajları en çok beğeni alan Özgenur Özen, Seda Kocaoğlan, Rahime Kalkan ve Enes Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ödüllendirildi.

Dumlupınar Anadolu Lisesi 11'nci sınıfta öğrenim gören Özgenur Özen, belediyenin 15 Temmuz şehitleri anma gezisine katıldığını belirterek, "Bizim için gerçekten çok güzel, gurur verici bir geziydi. Şehitlerimizin kan döktükleri yerleri, ülkemiz için mücadele verdikleri yerleri görmemiz için bize fırsat tanıdılar, çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. O güzel yerlerin fotoğraflarını paylaştığımız ve en çok beğeniyi aldığımız için bize bisiklet hediye edildi." dedi.

Özel İdare Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Bozkurt ise gezide çok duygusal anlar yaşadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da 15 Temmuz gecesi sokağa çıkanların büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu vurguladı.

Doğru yetiştirilen gençlerin bu vatana sahip çıkacağını kaydeden Efiloğlu, "Biz de gençlerimize, 'Gidin, yerinde görün' dedik. Gözyaşlarıyla döndüler. Okuyan, düşünen, üreten bir gençlik yetiştirmek için bizler Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA