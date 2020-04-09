Sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken müdür yardımcısı görevden alındı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir il müdür yardımcısının sosyal medyada tepki çeken paylaşımı sebebiyle görevinden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir il müdür yardımcısının sosyal medyada tepki çeken paylaşımı sebebiyle görevinden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, bir il müdür yardımcısının sosyal medyada paylaşımı ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir il müdür yardımcısının sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve Bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır."

İl müdür yardımcısı, dün sosyal medyada, zor durumda olduğunu belirterek video paylaşan bir kadına verdiği karşılık nedeniyle tepki çekmişti.

Kaynak: AA