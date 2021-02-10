Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Prof. Dr. Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Prof. Dr. Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

10.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:14
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Prof. Dr. Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

CHP Edirne İl Başkanlığı, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Edirne İl Başkanlığı, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, suç duyurusunda bulunması sonrası Edirne Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu anımsattı.

Kılıç'ın sosyal medya hesabından paylaşımlarını kaldırdığını belirten Pekcanlı, "Özre benzeyen ama söylediklerini kabul eden bir özür metni yayınladı. Biz bununla da ilgili toplumsal baskıyı da göz önünde bulundurarak CHP Edirne örgütü olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi de protesto hakkının anayasayla güvence altına alınan bir hak olduğunu belirtti.

Güngörmedi, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı soruşturmanın da takipçisi olacaklarını kaydetti.

Bu arada DİSK'e bağlı Emekli - Sen üyeleri de Edirne PTT Başmüdürlüğü önündeki protestolarıyla Prof. Dr. Kılıç'ı sarf ettiği sözleri nedeniyle kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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