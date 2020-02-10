Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
Haberler » Güncel » Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler - Haber

Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler

ADAPAZARI'nda, iki genç kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi.

10.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:36
Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
ADAPAZARI'nda, iki kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çark Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki genç kızı görenler şaşkınlıkla izledi. Genç kızlar sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi. Kızların ne yaptığını anlamaya çalışanlar ilgiyle izlerken, bu sırada kızların arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi.


- Adapazarısakarya
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler