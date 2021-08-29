Sosyal medya onları konuştu
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Sosyal medya onları konuştu

Sosyal medya onları konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, paylaştıkları pozlarıyla iddialarını ortaya koydu. Silikonlarını yenileten Hadise, cesur kıyafetiyle, sevgilisi de kaslı vücuduyla olay yarattı.

Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki gün sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı, pembe-siyah elbisesiyle verdiği pozlarıyla cesaretini konuşturdu. Kaan Yıldırım'la birlikteyken kıyafetlerinde dekolteden uzak duran Hadise, yeni aşkı Mehmet Dinçerler'le açılıp saçılmaya başladı.

35 yaşındaki Hadise, önceki akşam göğüs dekolteli iddialı bir elbisesiyle objektif karşısına geçti. Silikonlarını yenilettiği iddia edilen Hadise'nin göğüs dekoltesi olay yarattı. Kimileri "Aşk Hadise'ye yaradı" yorumu yaparken, kimileri de "Estetik Hadise'ye yaradı" dedi.

Bu arada güzel şarkıcının sevgilisi Mehmet Dinçerler de iddiasını ortaya koydu. Genç iş adamı, spor yaparken çekildiği pozuyla baklava vücudunu gözler önüne serdi. Tarzını da değiştiren Hadise'nin şiş dudakları dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!

Bol silikonlu Barbie.

Balon gibi olmuş silikonları.

Banu Alkan'a benzemiş.

Hediye paketi gibisin Hadise...

Aşk değil ama estetik yaramış.

Üstü forma altını sorma.

Sosyal medya onları konuştu
Sosyal medya onları konuştu
Sosyal medya onları konuştu

Kaynak: Snob Magazin

Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini ikiye böldü
Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini ikiye böldü
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