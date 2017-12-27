Sosyal Medya'nın Yeni Trendi: "Selfieccino"



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/ce3f625c12b32ca52fd2fca938a2aa04695df994.jpeg'fit=300%2C188" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/ce3f625c12b32ca52fd2fca938a2aa04695df994.jpeg'fit=662%2C414"/>Bir fincan kahvenin hatırı, İngiltere'deki bir kafede daha da değer kazandı. Selfie olayı şimdi de kahve fincanlarına ulaştı! Hürriyet'in yer verilen bir habere göre, Londra'nın en yoğun alışveriş caddelerinden birinde yer alan Tea Terrace isimli cafe, "Selfieccino" adını verdiği özel bir kahve çıkardı. Kahve için çektiğinizİşte sosyal medya'nın yeni çılgınlığı selfie'yi baristaya gönderiyosunuz, barista da […] More