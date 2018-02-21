Sosyal Medya Kullanmak İçin Okuma-yazma Öğreniyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Sivas'ta açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, sosyal medyayı kullanabilmek için okuma yazma öğrendiklerini belirttiler.

Okuma-yazma seferberliği kapsamında Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara 40 kadın kursiyer katıldı. Okuma-yazma öğretmen için kursa gelen kadın kursiyerler için oluşturulan sınıfa 'Zeytin Dalı Harekatı' ismi verildi. Kursiyerler özellikle sosyal medya kullanmak, il dışında bulunan çocuklarını görüntülü aramak, WhatsApp üzerinden yazışma yapabilmek ve günlük hayatta kimseye ihtiyaç duymadan kendi başlarına işlerini yapmak için okuma-yazma öğrendiklerini belittiler.

Okuma yazma öğrenince Whatsapp hesabı açacak

Nazife Pektaş isimli 50 yaşındaki kursiyer, akıllı telefonunu kullanmakta güçlük çektiğini okuma yazma öğrenmek istemesinde bunun bir etken olduğunu söyledi. Pektaş, "Ben telefonumu kullanamıyorum, sadece açmayı biliyorum. Whatsapp'a giremiyorum, çocuklarımın resimlerini paylaşamıyorum, karşı taraftan arıyorlar ben hemen gelinime sesleniyorum. Bana yardımcı olması için. Yurt dışında 2 tane çocuğum var ve torunlarımın resimlerini paylaşmak istiyorum. Whatsapp'tan yazışmak istiyorum. Sadece bunları yapmak için buraya geldim. Sosyal medya hesabım var ama ben kullanamıyorum. Okuma yazma öğrenince hastaneye kolay gidip gelirim. Okuma yazma öğreneceğim günü iple çekiyorum" dedi.

Yardım istemeden okuyabilmek istiyor

Elif Yanbal isimli 58 yaşındaki kursiyer de ilaç kullanırken bile çevresindekilerden yardım almak zorunda kaldığını belirterek, "Buraya okuma yazma öğrenmek için geldim. Sabah 08.30'da geliyoruz, ders yapıyoruz. Adımı soyadımı yazmayı öğrendim. Okuma yazmayı çok istiyorum. Gördüğüm şeyleri hemen okumak istiyorum ve kendi işimi kendim halletmek istiyorum. İlaç kullanırken eşimden yardım istiyorum. Eşim sinirleniyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. İl dışında kardeşlerim var, onlarla internet üzerinden telefondan görüşmek ve yazışmak istiyorum. Çocuklarımın resimlerini görmek istiyorum. İnterneti kullanarak torunlarıma örnek olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Hepsi torunlarıyla konuşmak için

Torunlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurabilmek için kursa geldiğini kaydeden 58 yaşındaki Nihal Yanık ise, "Harfleri tanıyorum ama birleştirmeyi öğreneceğim. Çocuklarla ve torunlarım ile internette görüşmek istiyorum. Onlarla fotoğraf paylaşmak ve onların fotoğraflarını görmek istiyorum. İnternetim yok ama okuma yazma öğrenince internet alacağım" dedi.

Kurslara ilgi yüksek

Halk Eğitim Usta Öğreticisi Emre Uğur Aslan de Sivas'ta açılan okuma yazma kursuna ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Harflerle başladığımız kursa hecelerle devam ediyoruz. Sivas'ta halk eğitim kursuna rağbet çok fazla. Her okulda mutlaka bir sınıfımız var. Bu sınıfımızda da şuan da mevcut 40 kişi. Herkesin farklı bir amacı var. Kimi sosyal medyada bir hesap kurmak istiyor ve o hesapla ilgili bir şeyler yazmak istiyor. Birisi hastanede ismimi görmem gerekiyor diyor. Herkesin bir amacı var ama herkes tek bir noktada birleşiyor okuma yazma öğrenmek istiyor" şeklinde konuştu. - SİVAS