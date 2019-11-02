Sosyal Medya Kullanmadan Önce Bu Videoyu İzleyin. Hayatınız Değişecek.

02.11.2019 18:51

Sosyal medyadayken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bazen saatlerce paylaşılmış gönderilere baktığınız oluyor mu? Sosyal medyada geçirdiğiniz tüm o süre boyunca ve sonrasında kendinizi kötü hissediyorsanız, ruh sağlınız tehlikede olabilir.Dünyanın yarısı günde iki ila altı saatini sosyal medyada geçiriyor ve bu rakamlar artmaya devam ediyor. Öyleki milyonalrca insan sosyal medya bağımlısı olduğunu kabul ediyor. Sizce de çok garip değil mi ' Çok değil bundan 20 yıl önce sosyal medyanın ne olduğunu bile bilmiyorduk. Dünyanın en zengin insnalrın neden sosyal medyayı az kullandığını biliyor musunuz ' Belki de hayatınızda yaşadığınız en büyük problemlerden biri sosyal medya olabilir. Farkında değilsiniz fakat en değerli zamanızı sosyal medya sitelrine harcıyorsunuz. Bu videoda ise sosyal medyanın gerçeklrini sizlere anlatacağız.Bu videoda kendinizle yüzleşceksiniz. Hayatınızda öenmli bir karar almak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. eminiz ki pişamn olmayacaksınız

Kaynak: Youtube