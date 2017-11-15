Sosyal Medya Kullanıcısı Brüksel Sokaklarını Karıştırdı

Belçika'da bir sosyal medya kullanıcısının çağrısı üzerine toplanan grup, Brüksel sokaklarında izinsiz gösteri düzenledi.



Belçika medyasına göre, Brüksel'in merkezindeki opera binası önünde akşam saatlerinde 100'den fazla genç, "Vargass92" lakaplı Fransız bir sosyal medya kullanıcısının "hayranlarıyla buluşma" çağrısı üzerine bir araya geldi. İzinsiz gösteride, söz konusu "Vargass92" hesaba sahip kişinin de bulunduğu belirtiliyor.



Grup, gösteriye müdahale etmeye çalışan polise sert tepki gösterdi. Göstericiler, polislere, çevredeki bir otomobile ve kütüphane binasına taşlarla saldırdı. Grup, olay yerine takviye polis ekibi ve TOMA aracı gelmesiyle dağıldı.



Brüksel polisi, olaylarda 1 kişinin yaralandığını, 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, şehrin en işlek metro istasyonlarından de Brouckere bir süre ulaşıma kapatıldı.



Hafta sonu, Fas futbol takımının Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması sonrasında kutlama yapan Fas asıllı bir grup, Brüksel sokaklarını karıştırmıştı. Grup, 20 civarında polise saldırmış, çevredeki araçları yakmış ve dükkanlara zarar vermişti.



Çeşitli Avrupa Birliği kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de bir metro istasyonu ve Zaventem havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.



Brüksel'deki terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde asker, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamış, güvenlik tedbirleri üst dereceye çıkarılmıştı.