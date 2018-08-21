Sosyal Medya Kullanıcılarına "Yalan Haber" Uyarısı

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında yaşayan Filipinlileri sosyal medyadaki doğrulanmamış bilgiler konusunda uyardı.

Bakanlık uyarıyı, Bahreyn'de çalışan bir Filipinli hizmetçinin patronu tarafından sakat bırakıldığı "yalan haberinin" tüm Filipinler'de infial oluşmasına sebep olmasından sonra yaptı. Dışişleri Bakanlığı Göçmen İşçiler Ofisinden Sarah Lou Arriola yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yurtdışındaki bir konuyla ilgili kaygılarını takdir etsek de, bu tür şeyleri sosyal medyada ilk önce doğruluklarını kontrol edip, yayınlamaya özen göstermeliyiz" diyerek vatandaşları uyardı.

Vatandaşların çıkarlarının korunmasının zorunluluk olduğunun altını çizen Arriola, vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerle ilişkilerin gereksiz yere zorlanmadığından emin olunması gerektiğini söyledi. "Eğer bir Filipinlinin rahatsız edildiğini veya feryat ettiğini görürseniz videosunu çekin ve bizimle paylaşın" diyen Arriola, vatandaşlarının yapılacak herhangi bir haksızlığa karşı sessiz kalmamasını ve bunun için delil toplaması gerektiğine dikkat çekti. Arriola, her şikayetin soruşturulacağını vurguladı. - MANILA