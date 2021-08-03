Sosyal medya kullanıcıları Sifan Hassan'ı özledi
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Sosyal medya kullanıcıları Sifan Hassan'ı özledi

Sosyal medya kullanıcıları Sifan Hassan'ı özledi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ortaya koyduğu performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, bugün piste çıkmayınca sosyal medyada gündem oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ortaya koyduğu performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, bugün piste çıkmayınca sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, dünya ve olimpiyat şampiyonu atlet için "Sifan'ın izin günü" (Sifansdayoff) etiketini açarken, 28 yaşındaki sporcunun fotoğraflarının montajlandığı farklı spor branşlarıyla ilgili görseller paylaştı.

Tokyo'da 5 bin metrede aldığı altın madalya dışında Hassan, bin 500 metre ilk tur seçmelerinde düşmesine rağmen bir üst etaba geçmeyi başardı. Hassan, 10 bin metrede de olimpiyat madalyası için yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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