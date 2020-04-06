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Zeytinburnu, İstanbul, Teknoloji

Sosyal Medya Koronavirüsten Çuvalla Korunan Adamı Konuşuyor

Uzun süredir devam eden Koronavirüse karşı önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'nda çekilen bir videoda görülen "yürüyen çuval" kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

06.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:51
Sosyal Medya Koronavirüsten Çuvalla Korunan Adamı Konuşuyor

Uzun süredir devam eden Koronavirüse karşı önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'nda çekilen bir videoda görülen "yürüyen çuval" kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Zeytinburnu'nun Gökalp Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde un çuvalını kafasından aşağıya geçiren bir kişi dikkatleri üzerine çekti. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün alınan kararla birlikte pek çok noktada maske takılması zorunlu hale gelmişti. Ancak vatandaşın çuval giyeceğini herhalde kimse düşünmemiştir.

Cep telefonuyla çekilen görüntüde üzerine çuval geçiren kişinin koronavirüse karşı önlem aldığı düşünülüyor. Kısa süre içerisinde sosyal medyanın trendi olmayı başaran çuvallı adam, Koronavirüsten korunma işini birazcık abartmış gibi gözüküyor.

Koronavirüsten Çöp Poşetiyle Korunan da var

Yine bir süre önce başka bir vatandaş da Koronavirüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. Hatta bu durumun gayet mantıklı olduğunu belirten vatandaşa bir yenisi daha eklenmiş oldu. Peki ya siz Koronavirüse karşı çuval önlemini nasıl buldunuz?

Kaynak: Tamindir

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