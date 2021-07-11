Sosyal Medya için yeni yol haritası
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Sosyal Medya için yeni yol haritası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medyaya RTÜK düzenlemesi geliyor.

Sosyal medyaya RTÜK düzenlemesi geliyor. AK Parti, dezenformasyona karşı harekete geçiyor. Sahte hesaplar ve sosyal medya ajanslarının yaydığı yalan bilgiler artık cezasız kalmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmayları ile yaptığı toplantıda, sosyal medya platformlarındaki sahte hesaplar ve sosyal medya ajansları aracılığıyla aslı astarı olmayan bilgilerin hızla yayıldığı, kısa süre içinde bu mecralarda oluşan algının, olgunun önüne geçtiğine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer uygulamaların inceleneceği ve buna göre bir yasal düzenleme yapılacağı öngörülüyor.

Sosyal Medya için yeni yol haritası
Sosyal Medya için yeni yol haritası
Sosyal Medya için yeni yol haritası
Sosyal Medya için yeni yol haritası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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