Sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi yakalandı
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Sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi yakalandı

Sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi yakalandı
01.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:50

Sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan ve 952 bini aşkın takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi Gaziantep'te yakalandı.

Sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan ve 952 bini aşkın takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi Gaziantep'te yakalandı.

Sosyal medyada manipülatif paylaşımların kaynağı olarak bilinen Kaç Saat Oldu, Son ve Dahi Bilal gibi hesaplarını yöneten şahıs, bir süredir yapılan istihbarati çalışmaların ardından yürütülen operasyonla gözaltına alındı. 40 yaşlarında olduğu öğrenilen şüphelinin 2019 yılında da Gaziantep dışında bir ilde gözaltına alınıp 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin, FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığı ve örgütün Güneydoğu'daki mahrem imam yapılanması içerisindeki önemli isimler arasında yer aldığı ileri sürüldü. Şüphelinin gözaltında olduğu 2 ay boyunca hesabın aktif olmadığı ve serbest kaldıktan sonra ise hasta olduğu için giriş yapmadığı ve "Yeniden döndüm aranızdayım" mesajlarıyla paylaşımlara başladığı belirlendi. Şahsın Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ŞAHSIN İSMİNİ ŞAMİL TAYYAR AÇIKLADI

Gözaltına alınan FETÖ üyesi şahsın ismini ise sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar açıkladı. Tayyar, "Bir ara bize de kafayı takmıştı. Kaderin cilvesine bak, Gaziantep'ten çıktı ahlaksız. Hesabın yöneticisi Hüseyin Yılmaz. Yavuzeli doğumlu, eski FETÖ dershanesi öğretmeniymiş, 2/3 ay hapis de yatmış. Buraya kadarmış çekirge!" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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