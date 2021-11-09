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Sosyal medya hesaplarını hackleyip, arkadaşlarından para istemişler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medya hesaplarını hackleyip, arkadaşlarından para istemişler

Mersin'de sosyal medya hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de sosyal medya hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheli belirlenirken, şahısların bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bu sabah belirlenen 20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 14 kişiyi gözaltına alırken, 6 kişiyi adresinde bulamadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sim kartı ile kimlik fotokopileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişiyi yakalama çalışması sürüyor. - MERSİN

Sosyal medya hesaplarını hackleyip, arkadaşlarından para istemişler

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