Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı
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Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı

Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konan tam kapanma sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen gereksiz aramalar çalışanları hem meşgul etti hem de şaşırttı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konan tam kapanma sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen gereksiz aramalar çalışanları hem meşgul etti hem de şaşırttı.

Tam kapanma sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan çağrılarda bir önceki aya göre artış yaşandı.

Olaylara acil müdahale edebilmek, can kayıplarını önleyebilmek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları zamanla yarışırken bir de asılsız ihbarlar ve gereksiz aramaları cevapladı.

Kırklareli 112 Çağrı Merkezi 17 günlük tam kapanma döneminde 32 bin çağrı aldı. Bu çağrıların yüzde 71'ini asılsız ihbarlar oluşturdu.

Komuta merkezini arayan bazı vatandaşlar, "Bakkala gitmek istiyorum", "Manava gidebilir miyim?", "En iyi aşı hangisi", "Bayram ikramiyeleri 112'den mi veriliyor", "Çöpümü atmaya çıkabilir miyim", "Köyün birinde şifalı su varmış almaya gidebilir miyim?", "Instagram şifremi unuttum yardımcı olabilir misiniz?", "Pin kodumu unuttum ne yapabilirim?" gibi sorular yöneltti.

"Gelen çağrılar karşısında şaşırıyoruz"

Kırklareli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serkan Ayyıldız, AA muhabirine, salgın sürecinde yüklerinin arttığını belirterek buna bir de gereksiz aramaların eklendiğini söyledi.

Bu çağrıların kendilerini meşgul ettiğini dile getiren Ayyıldız, "Gereksiz çağrılar için 112'yi meşgul etmezsek gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı mağdur etmemiş oluruz. Vatandaşlarımızdan bir kez daha rica ediyoruz 112'yi gereksiz yere aramasınlar" dedi.

112'yi gereksiz yere arayan vatandaşlar için yasal süreç başlatıldığını vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Tam kapanma sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 32 bin çağrıdan 23 bini asılsız ihbarlardan oluşmuştur. Bunların 3 bin tanesi de Vefa Sosyal Destek birimlerine aktarıldı. Vatandaşlarımızdan ricamız bu gibi istek ve talepleri için 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere aramamaları. Aramadan önce bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Gelen çağrılar karşısında şaşırıyoruz."

Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı
Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı
Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı
Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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