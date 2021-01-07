Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!
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Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!

07.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:23
Sosyal medya hesabından paylaştı... Hadise'nin doğal hali!

YENİ ŞARKI GİZEMİInstagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu.

YENİ ŞARKI GİZEMİ

Instagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu. Videoyu sessiz yayınlayan Hadise, yeni şarkısını gizledi.

MAJKYAJSIZ VE DOĞAL

Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık olan Hadise'nin makyajsız halini paylaştı. Bu kez doğallıktan yana bir video yayınlanan Hadise paylaşımını siyah beyaz yapmayı tercih etti. Ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

EVLİLİK BEKLERKEN, AYRILIK GELDİ

Herkes evleneceklerini beklerken 2020'nin son günlerinde ayrılık haberini duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarına bir şans daha verdiği iddia edildi. Hadise'nin son paylaşımı bu iddiaları günlendirdi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise 2020 yılında sürpriz bir aşka yelken açtı. Uzun süre aşklarını gizleyen Kaan Yıldırım ve Hadise daha sonra fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini duyurdu.

Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıktı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgeledi.

Herkes ikilinin evlilik haberini beklerken yılın son günlerinde Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı.

"NOKTALANDIRMIŞ BULUNUYORUM"

Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir paylaşım geldi. Bu paylaşım çiftin fanlarını heyecanlandırdı. İddiaya göre Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı. Hadise'nin paylaşımını Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden yaptığı iddia edildi. Birbirlerine bir şans daha verdikleri konuşulan ünlü çift henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Hürriyet

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