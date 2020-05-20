Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
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Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden içerik paylaştığı iddia edilen 17 yaşındaki vatandaş, polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
20.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:43

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden içerik paylaştığı iddia edilen 17 yaşındaki vatandaş, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşım yaptığı iddia edilen M.E.Ç.(17), Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.E.Ç. yaptığı paylaşımdan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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