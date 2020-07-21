Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı
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Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Denizli'de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı
21.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:20

Denizli'de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kamu görevlisine yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddia edilen şahıs, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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