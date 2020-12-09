Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan hakaret hapis cezası getirdi
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Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan hakaret hapis cezası getirdi

09.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:10
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan hakaret hapis cezası getirdi

Afyonkarahisar Belediyesi YÜNTAŞ eski Genel Müdürü Mehmet Sarlık'a sosyal medya hesabı üzerinden 'şerefsiz' diyerek hakaret eden ve gazeteci olduğu öne sürülen Ahmet Uçmak isimli şahıs mahkeme tarafından 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi YÜNTAŞ eski Genel Müdürü Mehmet Sarlık'a sosyal medya hesabı üzerinden 'şerefsiz' diyerek hakaret eden ve gazeteci olduğu öne sürülen Ahmet Uçmak isimli şahıs mahkeme tarafından 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme çok sayıda sabıkası olan şahsın suçu meyilli kişiliğini de göz önüne alarak cezayı ertelemedi.

Olay, 2020 Haziran ayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gazeteci olduğu öne sürülen Ahmet Uçmak isimli şahıs kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden, Afyonkarahisar Belediyesi iştiraki olan YÜNTAŞ A.Ş.'nin emekli olan eski Genel Müdürü Mehmet Sarlık'a 'Şerefsiz' dedi. Uçmak paylaşımında 'eski YÜNTAŞ Genel Müdürü Mehmet Sarlık dosyasını açıyorum, vatana millete hayırlı olsun' diyerek bir takım asılsız iddialara da bulunarak sonrasında ise cümleyi 'sen önce bunların hesabını ver şerefsiz' şeklinde sonlandırdı. Sarlık kendisine yapılan bu suçlamalar ve hakaret üzerine Uçmak hakkında şikayetçi olunca sanık hakkında Afyonkarahisar 6. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Açılan hakaret davasında verilen karar ise geçtiğimiz günlerde kesinleşti.

Mahkeme heyeti çok sayıda sabıka ve suça meyilli kişilik yüzünden cezayı ertelemedi

Mahkeme sanık Uçmak'ın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında sarf ettiği 'şerefsiz' sözünü hakaret olarak kabul ederek 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca şahsa iyi hal ve diğer indirimlerinde uygulanmasına karar vererek cezayı 1 ay 26 güne indirdi. Cezanın ardından mahkeme şahsın suça meyilli kişiliği ile birlikte pişmanlığının bulunmaması ve bunun yanında çok sayıda sabıkasının olmasını göz önüne alarak cezayı ertelemedi.

Şahsın ceza evine girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor

Uçmak'ın aldığı ceza ile sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarında suç teşkil edebileceği ve ceza alınabileceği bir kez daha anlaşılmış oldu.

Öte yandan, şahsın 2018 yılında işlediği bir başka suçtan yargılandığı Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının da olduğu ve son aldığı hapis cezasına bağlı olarak ceza evine girip girmeyeceği konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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