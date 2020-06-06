"Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri denetime tabi olsun" çağrısı
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"Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri denetime tabi olsun" çağrısı

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), sosyal medya fenomenlerinin vergi ödemediklerine işaret ederek, denetime tabi olmaları gerektiğini bildirdi.

06.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:05

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), sosyal medya fenomenlerinin vergi ödemediklerine işaret ederek, denetime tabi olmaları gerektiğini bildirdi.

AYD'den yapılan açıklamada, son yıllarda geleneksel medyanın zor durumda olduğu, radyo, televizyon ve gazetelerin gelirlerinin düştüğü belirtildi.

Gelirlerin düşmesine rağmen bu kuruluşların devlete kurumlar ve gelir vergisi ödemeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, televizyonların da RTÜK'e vergi ödediği aktarıldı.

Geleneksel medya kuruluşlarının, sosyal medya kuruluşlarının devreye girmesiyle zor duruma düştükleri öne sürülen açıklamada, "Sosyal medya fenomenleri internet üzerinden yayın yapıyorlar. Gerek kamudan, gerek özel sektörden çok ciddi gelir alıyorlar. Belediyeler bu isimlere canlı yayın bedeli ödüyor. Her biri bir televizyon gibi çalışıyor. Devlete tek kuruş vergi ödemiyorlar. İstihdam yapmıyorlar. Geleneksel medyanın suçu nedir?" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden yayın yapan kuruluşların denetime de tabi olmadıkları belirtilen açıklamada, Instagram'dan ya da kendi Youtube kanalından canlı yayın yapanların ciddi miktarda para kazandıkları ancak kimseye hesap vermedikleri, bu mecraların kontrol altına alınması gerektiği aktarıldı. Devletten gazete ve televizyonlara destek verilmesi istendi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da konuya ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazete ve televizyon kanalları ekonomik olarak dar boğazdayken bir de sosyal medya mecraları ortaya çıkmıştır. Elbette teknoloji yeni alanlar açacaktır. Kimse teknolojinin önünde duramaz. Ancak bu mecralar gazete ve televizyonların reklamlarına göz dikmiştir. Geleneksel medya kapanma noktasına gelmiştir. Bu mecralar bir denetime tabi olmalıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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